Все началось с выяснения отношений с бывшей сожительницей
Все началось с выяснения отношений с бывшей сожительницей по телефону. 8 апреля в ходе ссоры бывший друг стал оскорблять и ее подругу, за которую вступился 32-летний знакомый. После словесной перепалки мужчины договорились встретиться.
В этот же день в общежитии в городе Саранске конфликт между ними перерос в драку. В результате мужчина, заступившийся за женщину, получил множественные удары руками и ногами по различным частям тела, от которых скончался в автомобиле скорой помощи.
Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, свою причастность к совершению преступления он не отрицает.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU