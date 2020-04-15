15 Апр 2020 2020-04-15T11:00:54+03:00

В Саранске мужчина заключен под стражу по подозрению в совершении особо тяжкого преступления

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Все началось с выяснения отношений с бывшей сожительницей по телефону. 8 апреля в ходе ссоры бывший друг стал оскорблять и ее подругу, за которую вступился 32-летний знакомый. После словесной перепалки мужчины договорились встретиться.

В этот же день в общежитии в городе Саранске конфликт между ними перерос в драку. В результате мужчина, заступившийся за женщину, получил множественные удары руками и ногами по различным частям тела, от которых скончался в автомобиле скорой помощи.

Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, свою причастность к совершению преступления он не отрицает.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU