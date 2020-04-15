2020-04-15T10:36:21+03:00
Экономика

ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ расширяет возможности по онлайн-обслуживанию и представляет клиентам новый чат-бот на платформе социального мессенджера Viber. Пользователи смогут проконсультироваться по общебанковским вопросам, не требующим идентификации.

Для того чтобы воспользоваться услугами чат-бота пользователям необходимо в поисковом окне мессенджера Viber ввести «ВТБ». Клиенту достаточно задать свой вопрос, и бот предоставит оптимальный ответ, а также переведет собеседника на соответствующий раздел на сайте банка для получения более подробной информации. Помощь чат-бота доступна круглосуточно, скорость ответа составляет 1-2 секунды.

На сегодняшний день виртуальный собеседник готов ответить в онлайн-режиме более чем на 1,3 тыс. вопросов по разным темам. Вы можете узнать условия получения кредитов и других банковских продуктов, актуальные курсы валют или уточнить, как заказать справку и воспользоваться другими услугами банка.

«В текущей ситуации популярность дистанционных каналов обслуживания особенно важна для клиентов. Новый чат-бот в мессенджере Viber позволяет снизить нагрузку на контакт-центр и сэкономить время клиента на ожидании ответа, потому что многие вопросы через него можно решить мгновенно. Наш бот – это персональный виртуальный помощник, но может стать и собеседником – он не только консультирует в сфере банковских услуг, но иногда даже присылает стихи. В настоящее время доля общения клиентов через чат-боты уже достигает 10% от всех запросов контакт-центра, и мы планируем увеличивать ее до 30%», – комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

В настоящее время пользователям ВТБ уже доступны консультации чат-ботов в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ-Онлайн. В период режима самоизоляции чат-бот встраивается в социально значимые инициативы: к примеру, через него можно подать заявку на отсрочку платежа по кредитным каникулам. Ежедневно чат-бот автоматизирует более 30 тыс. сессий, получая более 500 наивысших оценок качества от клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber
Любовь, несмотря ни на что
В Саранске сотрудники СУ СК проверят информацию о голодающем пенсионере
Магазины с саженцами в Пензе и области откроют за неделю до начала дачного сезона
Хорошая новость: в Пензе от коронавируса вылечились еще трое пациентов
Службы в пензенских храмах будут совершаться без прихожан
УМВД по Пензенской области: выплаты за нахождение на карантине – это мошенничество
Завтра в Мордовии снова ожидается сильный ветер
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
В Саранске при столкновении двух автомобилей пострадали три человека
В Пензенской области нуждающиеся семьи обеспечат компьютерами для дистанционного обучения
Руководитель пензенского отделения ПФР ответит на вопросы граждан
Мониторинг арендной платы в Пензенской области будут проводить на регулярной основе
Выясняются все обстоятельств гибели людей на пожаре
Выполнение гособоронзаказа, с соблюдением мер защиты от коронавируса
Сервисы ООО «ТНС энерго Пенза» можно использовать, не выходя из дома
В Мордовии скончался заболевший коронавирусом пациент
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
Московские поисковики разыскивают родных красноармейца Александра Михайловича Батоногова
В Пензе пьяный водитель заработал два уголовных дела за один вечер
Пензенские доноры смогут ездить на такси по сниженной цене
В Пензенской области вдвое возросло число пожаров