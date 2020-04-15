2020-04-15T10:34:56+03:00
Общество

Любовь, несмотря ни на что

Пензенские психологи продолжают оказывать помощь гражданам, находящимся в условиях самоизоляции
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Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области
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За две недели психологами оказано около 1500 консультаций. О чем спрашивают позвонившие?

Тревога и паника в связи с ситуацией; методические консультации, чаще по темам, как помочь другим людям; вопросы, касающиеся трудностей организации учебного процесса со стороны педагогов и родителей; семейные конфликты; одиночество; беспокойство за старших членов семьи; отсутствие психологического и эмоционального комфорта в условиях самоизоляции; скучно, как организовать досуг; любовь, несмотря ни на что; как позвонить в волонтерские службы и получить помощь.

География участников охватывает Пензенскую область, Москву; Самару; Воронеж; Саратов; Санкт Петербург.

Кто же они, наши проникновенные собеседники?

С 1 апреля на территории Пензенской области, с целью оказания психологической помощи населению, созданы и работают 3 экстренные группы психологов.

В Viber - группа «Психологи Пензы. Помощь». Работу осуществляют 55 психологов.

В социальной сети в ВКонтакте - группа «Психологи Пензенской области. Помощь» – работают 72 психолога;

На сайте Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области размещен список психологов, оказывающих безвозмездную помощь. Эту работу ведут 50 специалистов.

Человек, нуждающийся в помощи, может обратиться в группу, написав сообщение, любой свободный психолог ответит на сообщение,

ИСТОЧНИК KP.RU

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