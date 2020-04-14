2020-04-14T17:55:58+03:00
Общество

В Саранске сотрудники СУ СК проверят информацию о голодающем пенсионере

Согласно размещенному в интернете посту, мужчине приходится жить в заваленной хламом квартире и питаться манкой
Анна ЧЕРНАЯ
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На днях в одной из социальных сетей появилась информация о 84-летнем жителе Саранска, у которого пасынок забрал личные документы и навещает его, чтобы лишь забрать пенсию. Неравнодушные жильцы дома стали помогать пенсионеру, чтобы он не умер от голода. Представители социальных служб хотели поместить его в пансионат, однако у него нет документов, чтобы пройти необходимые обследования.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия организовано проведение доследственной проверки. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дадут надлежащую оценку изложенным в СМИ фактам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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