Магазины с саженцами в Пензе и области откроют за неделю до начала дачного сезона
Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев сегодня в ходе пресс-конференции в правительстве региона
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Дачные сезон в Пензенской области может быть открыт позже обычного.
- . Будет издано соответствующее постановление. За неделю до открытия дачного сезона снова начнут работу магазины с семенами и саженцами, - отметил губернатор Иван Белозерцев.
Глава региона дал поручение министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову проработать организацию дополнительных площадок для торговли товарами для дачников.
- Нужно организовывать площадки в районах, для того чтобы в областном центре не было больших скоплений людей, - конкретизировал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU