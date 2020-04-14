Магазины с саженцами в Пензе и области откроют за неделю до начала дачного сезона

14 Апр 2020 2020-04-14T17:48:53+03:00

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев сегодня в ходе пресс-конференции в правительстве региона

Изменить размер текста: A A

Дачные сезон в Пензенской области может быть открыт позже обычного.

- . Будет издано соответствующее постановление. За неделю до открытия дачного сезона снова начнут работу магазины с семенами и саженцами, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона дал поручение министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову проработать организацию дополнительных площадок для торговли товарами для дачников.

- Нужно организовывать площадки в районах, для того чтобы в областном центре не было больших скоплений людей, - конкретизировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU