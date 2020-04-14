Хорошая новость: в Пензе от коронавируса вылечились еще трое пациентов

14 Апр 2020 2020-04-14T16:58:12+03:00

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Сегодня трое жителей региона, ранее госпитализированных с коронавирусом в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, после трех недель лечения были выписаны. Несмотря на то, что заболевание проходило в средне-тяжелой форме, инфекцию удалось победить: выписанные граждане полностью выздоровели.

-Чтобы вылечить пациента от коронавируса, требуется гораздо больше времени, чем в случаев гриппа или ОРВИ, с которыми у нас уже имеется опыт работы, – отмечает главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева. - Полностью выздоровевшим пациент с коронавирусом считается тогда, когда клиническая картина у него в норме и тест на инфекцию отрицательный.

Лечение Covid-19 стало для пензенских медиков важным опытом и своеобразным повышением квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU