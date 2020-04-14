Службы в пензенских храмах будут совершаться без прихожан
Прихожане временно не смогут посещать службы в храмах и монастырях Пензенской епархии. Доступ в учреждения на время действия ограничений получат лишь священнослужители и лица, которые будут обеспечивать онлайн-трансляцию богослужений.
Накануне празднования Светлого Христова Воскресения представители Пензенской епархии будут совершать освящение куличей и пасх на предприятиях, производящих куличи и творог. Таким образом, в магазинах люди смогут приобретать продукцию, которую не нужно будет нести в храмы для обряда.
Как сообщает пресс-служба епархии, ограничения введены до 19 апреля с возможным продлением.
ИСТОЧНИК KP.RU