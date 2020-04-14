Службы в пензенских храмах будут совершаться без прихожан

14 Апр 2020 2020-04-14T16:14:09+03:00

А куличи и творог освятят прямо на предприятиях

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Прихожане временно не смогут посещать службы в храмах и монастырях Пензенской епархии. Доступ в учреждения на время действия ограничений получат лишь священнослужители и лица, которые будут обеспечивать онлайн-трансляцию богослужений.

Накануне празднования Светлого Христова Воскресения представители Пензенской епархии будут совершать освящение куличей и пасх на предприятиях, производящих куличи и творог. Таким образом, в магазинах люди смогут приобретать продукцию, которую не нужно будет нести в храмы для обряда.

Как сообщает пресс-служба епархии, ограничения введены до 19 апреля с возможным продлением.

ИСТОЧНИК KP.RU