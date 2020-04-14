2020-04-14T17:41:05+03:00
Происшествия

УМВД по Пензенской области: выплаты за нахождение на карантине – это мошенничество

Злоумышленники используют пандемию в своих интересах, продолжая наживаться на легковерных гражданах
Анна ЧЕРНАЯ
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Сообщения чаще всего рассылаются в социальных сетях.Сообщения чаще всего рассылаются в социальных сетях.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Пензенская полиция предупреждает о новых способах отъема денег у населения. В последнее время в социальных сетях и мессенджерах часто публикуется информация о выплатах гражданам за нахождение на карантине. В таких сообщениях содержится ссылка. Если перейти по ней, то откроется сайт, где нужно ввести свои личные данные. После этого появится информация о том, какого размера компенсация полагается гражданину, и пояснение, что для ее получения нужно оплатить страховку и прочие издержки. Поверив мошенникам, граждане сами пересылают им до тысячи рублей.

Иногда ссылка ведет на сайты-фальшивки, где просят ввести не личные данные, а реквизиты банковской карты. После отправки этой информации жертвы мошенников обнаруживают списания со своих счетов.

Иногда мошенники взламывают страницы в социальных сетях, и потому опасное сообщение может прийти от кого-нибудь из ваших друзей.

Иногда мошенники взламывают страницы в социальных сетях, и потому опасное сообщение может прийти от кого-нибудь из ваших друзей.

Еще в последнее время мошенники отправляют гражданам смс якобы от имени государственных органов с требованием оплатить штраф за нарушение карантина или самоизоляции. В таких сообщениях мошенники указывают реквизиты, по которым нужно внести оплату, либо просто предлагается перевести сумму штрафа на номер сотового телефона. При этом злоумышленники вводят граждан в заблуждение, поясняя, что в настоящее время суды из-за пандемии не работают, но у нарушителя есть шанс прекратить производство по делу, оплатив штраф удаленно. В противном случае ему грозят уголовной ответственностью.

Полиция Пензенской области обращается к гражданам с напоминанием: не реагируйте на подобные уловки мошенников, не оставляйте конфиденциальные данные на сомнительных сайтах, не открывайте подозрительные ссылки и ни в коем случае не переводите незнакомцам деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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