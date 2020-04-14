2020-04-14T13:58:04+03:00
Происшествия

В Саранске при столкновении двух автомобилей пострадали три человека

Все они ехали в одной машине
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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Вчера в половине десятого вечера в Октябрьском районе Саранска произошло ДТП.

18-летний водитель «Hyundai Solaris», не уступил дорогу «Citroen C5» под управлением 32- летнего водителя, движущемуся по главной дороге. В результате столкновения виновник аварии с серьезными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ РМ «РКБ №4», где у него также была взята кровь на анализ. Двое его пассажиров, 18 и 20 лет, доставлены в ГБУЗ РМ «МРЦКБ».

Находившийся за рулем автомашины «Citroen C5» мужчина был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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