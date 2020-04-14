В Пензенской области нуждающиеся семьи обеспечат компьютерами для дистанционного обучения

14 Апр 2020 2020-04-14T12:45:51+03:00

Рассматривается вариант, что техника будет выдана до конца учебного года

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Сегодня во время совещания в правительстве региона председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин рассказал о проекте «Помоги учиться дома», который реализуется Министерством просвещения РФ совместно с партией «Единая Россия».

- Не все семьи имеют дома компьютеры. Это становится препятствием для получения дистанционного образования, - отметил Валерий Кузьмич. - Проект призван решить эту проблему. В его рамках учащихся из нуждающихся семей обеспечат компьютерами или другими гаджетами, чтобы дети могли учиться.

Инициативу обсудили в областном правительстве.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Пензенской области к этой работе уже приступили со вчерашнего дня. Иван Белозерцев отметил, что он поддерживает инициативу и будет ее сопровождать:

- Я прошу зампреда правительства Олега Васильевича Ягова совместно с минфином области выяснить возможности региона, муниципальных образований, обратиться к общественным организациям, которые сегодня занимаются социальной поддержкой семей. Давайте составим список нуждающихся семей по городам и районам Пензенской области.

Рассматривается вариант выдачи техники в пользование до конца учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU