2020-04-14T11:11:26+03:00
Общество

Руководитель пензенского отделения ПФР ответит на вопросы граждан

«Прямая линия» Михаила Буданова состоится в четверг
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16 апреля с 8:00 до 17:00 управляющий Отделением ПФР по Пензенской области Михаил Юрьевич Буданов, его заместители и руководители профильных направлений будут отвечать на вопросы граждан. Звонки принимаются по телефону 8-800-200-28-27.

Граждане смогут уточнить интересующие их моменты по темам порядка формирования пенсионных прав, расчета пенсии, социальных выплат, получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, перехода на электронные трудовые книжки и другие, входящие в компетенцию Пенсионного фонда.

Номер телефона будет доступен только в течение одного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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