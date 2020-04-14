Руководитель пензенского отделения ПФР ответит на вопросы граждан
16 апреля с 8:00 до 17:00 управляющий Отделением ПФР по Пензенской области Михаил Юрьевич Буданов, его заместители и руководители профильных направлений будут отвечать на вопросы граждан. Звонки принимаются по телефону 8-800-200-28-27.
Граждане смогут уточнить интересующие их моменты по темам порядка формирования пенсионных прав, расчета пенсии, социальных выплат, получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, перехода на электронные трудовые книжки и другие, входящие в компетенцию Пенсионного фонда.
Номер телефона будет доступен только в течение одного дня.
ИСТОЧНИК KP.RU