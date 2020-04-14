Мониторинг арендной платы в Пензенской области будут проводить на регулярной основе

14 Апр 2020 2020-04-14T10:34:50+03:00

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Глава региона подчеркнул, что малый и средний бизнес столкнулся с проблемой.

- Некоторые собственники крупных торговых сетей, которые выделяют площади в аренду, не снизили стоимость, а пытаются даже повысить, в то время как муниципалитеты налоговую нагрузку для них уменьшают, - констатировал глава региона.

Он предложил подписывать соглашение между муниципалитетом и собственниками площадей об уменьшении платы. Он также распорядился вести постоянный мониторинг стоимости аренды торговых площадей.

- У нас должен быть анализ всех поступающих в правительство области и в муниципалитеты критических замечаний от бизнеса, - конкретизировал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU