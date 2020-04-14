Мониторинг арендной платы в Пензенской области будут проводить на регулярной основе
Глава региона подчеркнул, что малый и средний бизнес столкнулся с проблемой.
- Некоторые собственники крупных торговых сетей, которые выделяют площади в аренду, не снизили стоимость, а пытаются даже повысить, в то время как муниципалитеты налоговую нагрузку для них уменьшают, - констатировал глава региона.
Он предложил подписывать соглашение между муниципалитетом и собственниками площадей об уменьшении платы. Он также распорядился вести постоянный мониторинг стоимости аренды торговых площадей.
- У нас должен быть анализ всех поступающих в правительство области и в муниципалитеты критических замечаний от бизнеса, - конкретизировал Иван Белозерцев.
ИСТОЧНИК KP.RU