14 Апр 2020 2020-04-14T08:53:52+03:00

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Около часа ночи 13 апреля в подразделение МЧС поступила информация о возгорании дома в селе Коповка Вадинского района. После ликвидации пожара в помещении обнаружены тела проживавших в доме мужчины 1964 года рождения и его супруги 1964 года рождения.

При первоначальном осмотре на погибших каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным пожар произошел ввиду перекала печи.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий. Выясняются все обстоятельств гибели людей на пожаре. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU