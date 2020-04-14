2020-04-14T08:53:52+03:00
Происшествия

Выясняются все обстоятельств гибели людей на пожаре

Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Около часа ночи 13 апреля в подразделение МЧС поступила информация о возгорании дома в селе Коповка Вадинского района. После ликвидации пожара в помещении обнаружены тела проживавших в доме мужчины 1964 года рождения и его супруги 1964 года рождения.

При первоначальном осмотре на погибших каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным пожар произошел ввиду перекала печи.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий. Выясняются все обстоятельств гибели людей на пожаре. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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