Выполнение гособоронзаказа, с соблюдением мер защиты от коронавируса
По итогам совещания в правительстве региона, состоявшегося вечером в понедельник, 13 апреля принято решение о включении в список компаний, возобновляющих работу, предприятий, являющихся исполнителями на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках выполнения государственного оборонного заказа или договоров с системообразующими организациями российской экономики.
«Важно, чтобы были задействованы только работники, непосредственно занятые в производстве. Кроме того, обязательным условием является соблюдение необходимых мер предотвращения заражения коронавирусом. Если этого не будет, то предприятие должно прекратить работу», - нацелил Иван Белозерцев.
Губернатор напомнил, что эпидемиологическая ситуация в стране и регионе остается сложной, а пик заболеваемости COVID-19 еще не пройден. При этом, самой действенной профилактической мерой остается режим социальной изоляции и ограничения контактов.
Председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты Владимир Подобед доложил, что предприятия, имеющие срочные экспортные контракты, возобновили свою работу. В ТПП работает «горячая» линия для консультирования бизнеса.
Президент Ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал отметил, что ситуация в экономике требует серьезного анализа, и, с учетом прогнозирования, поддержки предприятий со стороны государства. Также нужно выработать единую политику по работе в сложившейся ситуации с банками.
Иван Белозерцев поручил организовать диалог промышленников с кредитными учреждениями на площадке правительства региона с тем, чтобы решить возникшие во взаимоотношениях банков и бизнеса вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU