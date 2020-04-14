Выполнение гособоронзаказа, с соблюдением мер защиты от коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T08:23:52+03:00

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По итогам совещания в правительстве региона, состоявшегося вечером в понедельник, 13 апреля принято решение о включении в список компаний, возобновляющих работу, предприятий, являющихся исполнителями на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках выполнения государственного оборонного заказа или договоров с системообразующими организациями российской экономики.

«Важно, чтобы были задействованы только работники, непосредственно занятые в производстве. Кроме того, обязательным условием является соблюдение необходимых мер предотвращения заражения коронавирусом. Если этого не будет, то предприятие должно прекратить работу», - нацелил Иван Белозерцев.

Губернатор напомнил, что эпидемиологическая ситуация в стране и регионе остается сложной, а пик заболеваемости COVID-19 еще не пройден. При этом, самой действенной профилактической мерой остается режим социальной изоляции и ограничения контактов.

Председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты Владимир Подобед доложил, что предприятия, имеющие срочные экспортные контракты, возобновили свою работу. В ТПП работает «горячая» линия для консультирования бизнеса.

Президент Ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал отметил, что ситуация в экономике требует серьезного анализа, и, с учетом прогнозирования, поддержки предприятий со стороны государства. Также нужно выработать единую политику по работе в сложившейся ситуации с банками.

Иван Белозерцев поручил организовать диалог промышленников с кредитными учреждениями на площадке правительства региона с тем, чтобы решить возникшие во взаимоотношениях банков и бизнеса вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU