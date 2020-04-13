2020-04-13T18:04:45+03:00
Недвижимость

Сервисы ООО «ТНС энерго Пенза» можно использовать, не выходя из дома

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ФОТО: Пресс-служба компанииФОТО: Пресс-служба компании
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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» предоставляет своим клиентам дистанционный доступ ко всем услугам компании.

Бесплатный сервис «Личный кабинет» дает потребителю возможность взаимодействовать с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов, что особенно актуально в период самоизоляции.

Совершение всех процедур, связанных с энергоснабжением, доступно прямо из дома или офиса: быстрая оплата счетов без комиссии, передача показаний приборов учета, просмотр истории переданных показаний и совершенных платежей, а также получение консультаций у специалистов компании.

В личном кабинете клиенты могут самостоятельно подключить или отключить получение счетов в электронном виде и изменить адрес электронной почты, на которую они приходят. Для владельцев нескольких объектов недвижимости предусмотрена функция управления в одном кабинете всеми своими лицевыми счетами.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно любым способом:

- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- установив мобильное приложение «ТНС энерго» (для iOSи AndroidOS);

- направив заявку по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru или с помощью формы обратной связи;

Ознакомиться с подробной инструкцией по подключению сервиса можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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