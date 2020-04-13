Сервисы ООО «ТНС энерго Пенза» можно использовать, не выходя из дома
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» предоставляет своим клиентам дистанционный доступ ко всем услугам компании.
Бесплатный сервис «Личный кабинет» дает потребителю возможность взаимодействовать с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов, что особенно актуально в период самоизоляции.
Совершение всех процедур, связанных с энергоснабжением, доступно прямо из дома или офиса: быстрая оплата счетов без комиссии, передача показаний приборов учета, просмотр истории переданных показаний и совершенных платежей, а также получение консультаций у специалистов компании.
В личном кабинете клиенты могут самостоятельно подключить или отключить получение счетов в электронном виде и изменить адрес электронной почты, на которую они приходят. Для владельцев нескольких объектов недвижимости предусмотрена функция управления в одном кабинете всеми своими лицевыми счетами.
Зарегистрироваться в личном кабинете можно любым способом:
- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;
- установив мобильное приложение «ТНС энерго» (для iOSи AndroidOS);
- направив заявку по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru или с помощью формы обратной связи;
Ознакомиться с подробной инструкцией по подключению сервиса можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU