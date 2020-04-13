В Мордовии скончался заболевший коронавирусом пациент

13 Апр 2020 2020-04-13T18:01:40+03:00

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Тем временем в Мордовии количество заболевших снова увеличилось и на данный момент составляет 58 человек. 181 пациент находится на стационарном лечении и обследовании. 819 человек - на домашнем карантине, 60 человек находятся в обсервации под наблюдением медицинских работников.Сегодня также стало известно, что один из ранее госпитализированных скончался.

- Пациент имел сопутствующие патологии: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, избыточная масса тела с ожирением третьей степени. Приносим соболезнования родным и близким, - отметил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев.

ИСТОЧНИК KP.RU