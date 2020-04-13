2020-04-13T16:05:26+03:00
75 лет Великой Победы

Московские поисковики разыскивают родных красноармейца Александра Михайловича Батоногова

До войны он проживал в Нижнем Ломове Пензенской области
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 2011 году бойцы московского поискового отряда «Обелиск» подняли останки Александра Михайловича Батоногова 1924 года рождения. До войны он проживал по адресу: Пензенская область, г. Нижний Ломов, д. 67. Был призван Нижнеломовским РВК Пензенской области, служил в 10 Армии Западного фронта. Умер от ран 20 августа 1943 года в госпитале ЭГ № 486.

Работы велись на месте бывшего госпитального захоронения в деревне Крутая. Найденные останки были перезахоронены в 2012 году в братской могиле на Поле Памяти в селе Знаменка Угранского района Смоленской области.

Командир отряда Михаил Поляков направил письмо в адрес председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина с просьбой посодействовать поиску родных солдата:

- Возможно, они до сих пор проживают в Пензенской области, в Нижнеломовском районе или в Нижнем Ломове. Надеемся, родные солдата прочтут наше сообщение и отзовутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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