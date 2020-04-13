В Пензе пьяный водитель заработал два уголовных дела за один вечер

13 Апр 2020 2020-04-13T15:49:47+03:00

Лишенный водительских прав мужчина за несколько часов дважды попался пьяным, будучи за рулем одного и того же автомобиля

Изменить размер текста: A A

В Пензе на улице Калинина в вечернее время сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 43-летнего жителя областного центра, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в то время как ранее уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение. Его отстранили от управления транспортным средством.

Несколько часов спустя, неподалеку, на улице Металлистов, инспекторы ДПС остановили тот же самый автомобиль под управлением того же нарушителя.

По фактам нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Управление МВД России по Пензенской области обращается к гражданам. Если вы стали очевидцем вождения автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства в состоянии опьянения, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона). Запомните приметы транспортного средства: его цвет, марку и регистрационный номер, а также приметы лица, управляющего им. Помните: возможно, ваша активная гражданская позиция поможет предотвратить беду.

ИСТОЧНИК KP.RU