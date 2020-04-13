2020-04-13T15:49:47+03:00
Происшествия

В Пензе пьяный водитель заработал два уголовных дела за один вечер

Лишенный водительских прав мужчина за несколько часов дважды попался пьяным, будучи за рулем одного и того же автомобиля
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

В Пензе на улице Калинина в вечернее время сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 43-летнего жителя областного центра, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в то время как ранее уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение. Его отстранили от управления транспортным средством.

Несколько часов спустя, неподалеку, на улице Металлистов, инспекторы ДПС остановили тот же самый автомобиль под управлением того же нарушителя.

По фактам нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Управление МВД России по Пензенской области обращается к гражданам. Если вы стали очевидцем вождения автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства в состоянии опьянения, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона). Запомните приметы транспортного средства: его цвет, марку и регистрационный номер, а также приметы лица, управляющего им. Помните: возможно, ваша активная гражданская позиция поможет предотвратить беду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сервисы ООО «ТНС энерго Пенза» можно использовать, не выходя из дома
В Мордовии скончался заболевший коронавирусом пациент
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
Московские поисковики разыскивают родных красноармейца Александра Михайловича Батоногова
В Пензе пьяный водитель заработал два уголовных дела за один вечер
Пензенские доноры смогут ездить на такси по сниженной цене
В Пензенской области вдвое возросло число пожаров
Житель Мордовии попал в ДТП на угнанном автомобиле
Иван Белозерцев подверг критике работу по устранению последствий снегопада
Нетрезвый пензенец присвоил телефон знакомой
Кардинально решили вопрос доступа к яблоневым садам
За вчерашний день пензенские предприятия сшили 52 тысячи медицинских масок
Антикризисные меры поддержки бизнеса Пензенской области
В Пензенской области устраняют последствия обильного снегопада
Пензенские библиотеки запустили акцию «Добрые сказки по телефону»
Коронавирус в Мордовии: диагноз подтвердился еще у 23 человек
В Саранске неизвестные оплатили лекарства фальшивой купюрой
Пензенские пожарные вывели из задымленной квартиры троих человек
В Пензе коммунальные службы устраняют последствия непогоды
Митрополит Серафим: «Прошу вас проявить христианскую любовь ко всем ближним»
На корма для животных из Пензенского зоопарка пожертвовали более 450 тысяч рублей
Противодействовали коррупции не в полной мере
В гости к пензенским детям приходят Гарри Поттер, Коралина и Эмиль из Лённеберги
Банковская сейф-карта оказалась карманом мошенника
МЧС предупредило пензенцев о сильном ветре
Прихожан Пензенской области призывают к домашней молитве
Полицейские разыскали угнанный мотоцикл и вернули владельцу