Пензенские доноры смогут ездить на такси по сниженной цене

13 Апр 2020 2020-04-13T15:41:39+03:00

Промокод на скидку будет выдаваться жителям региона после сдачи крови

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В условиях эпидемии коронавируса по всей стране отмечается снижение числа доноров крови и ее компонентов. По большей мере, это связано с тем, что донорам стало сложнее добираться до места сдачи.

- Но, увы, болезни, требующие переливания крови, не уходят на карантин, поэтому потребность в гемокомпонентах сохраняется, - поясняет главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Чтобы решить эту задачу, Яндекс совместно с ассоциацией «Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-Сёрч» запустил проект «Помощь рядом». Теперь доноры из 22 городов России, в числе которых и Пенза, смогут добраться из Центра крови домой быстро, безопасно и комфортно по специальному промокоду, дающему скидку на поездку в размере 150 рублей. Промокод будет выдаваться в Центре крови после завершения донации.

Напоминаем, что в Пензенском областном клиническом центре крови ждут доноров крови всех групп ежедневно в будние дни с 8:00 до 13:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU