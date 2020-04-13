В Пензенской области вдвое возросло число пожаров

13 Апр 2020 2020-04-13T15:27:28+03:00

О соблюдении правил безопасности речь зашла сегодня на совещании в правительстве региона

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30 марта в Пензенской области был введен особый противопожарный режим. Это означает, что физических лиц, нарушивших правила пожарной безопасности, ждет штраф от 1500 до 3000 рублей. В случае, если нарушение совершило должностное лицо, эта сумма будет составлять от 6000 до 15 000 рублей.

- При работе с населением не надо «входить в положение»: за разведение огня нужно применять штрафы, - сказал сегодня губернатор Иван Белозерцев. - Были случаи, когда у нарушителя горел собственный дом или пламя перекидывалось на жилье соседей.

Как сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, в регионе вдвое выросло число пожаров. Иван Белозерцев призвал сотрудников районных и сельских администраций, работников ГО и ЧС при малейших нарушениях принимать административные меры и накладывать штрафы. Контроль над этой работой и ее анализ он возложен на управление ЖКХ Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU