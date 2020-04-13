Житель Мордовии попал в ДТП на угнанном автомобиле

13 Апр 2020 2020-04-13T15:04:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Темниковском районе Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя села Аксел, подозреваемого в угоне автомобиля. О пропаже машины «Хендай Акцент» сообщил ее владелец. Мужчина сказал, что транспортное средство было припарковано на стоянке с ключами в замке зажигания.

В ходе розыска сотрудники ДПС обнаружили автомобиль в кювете около одного из домов по улице Октябрьской. Вскоре удалось установить и личность угонщика: им оказался знакомый потерпевшего. Мужчина знал, где он оставляет транспортное средство. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил угнать иномарку, чтобы покататься. Но с управлением не справился и съехал в кювет, после чего сбежал.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера принуждения – обязательство о явке. Свою вину он не отрицает. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU