Иван Белозерцев подверг критике работу по устранению последствий снегопада

13 Апр 2020 2020-04-13T13:50:26+03:00

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Сегодня на планерке в областном правительстве глава региона раскритиковал меры, принятые в регионе для устранения последствий снегопада. Напомним, что в минувшие выходные на территории Сурского края выпало более 30 сантиметров снега. Буйство погоды оказалось неожиданностью для коммунальных служб – и теперь его последствия будут устранять еще несколько дней.

- Повалены деревья, оборваны линии электропередач, - отметил Иван Белозерцев. – Заметны проблемы в организации работы городской власти и муниципалитетов области.

Мэр Пензы Адрей Лузгин доложил, что сейчас в городе без света находится почти 300 домов. Восстановить подачу электроэнергии планируется к вечеру. Зампред правительства Пензенской области Дмитрий Семенов уточнил, что вчера также было отключено электричество более чем в 14 тысячах домов в Иссинском, Пензенском, Никольском, Бессоновском, Малосердобинском районах. На данный момент без света сидят 500 абонентов.

- Работу держать на постоянном контроле. Что касается уборки дорог, тротуаров, внутридворовых территорий - не ждать, когда снег растает сам. Нужно информировать жителей о том, когда им подключат электричество. Восстановить электроснабжение нужно в кратчайшие сроки, - потребовал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU