Нетрезвый пензенец присвоил телефон знакомой
Но был почти сразу же задержан сотрудниками правоохранительных органов
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Экипаж Росгвардии, патрулирующий городские улицы, получил сообщение о том, что у местной жительницы украли мобильный телефон. Выехавшие на место сотрудники опросили пострадавшую.
Женщина рассказала, что распивала спиртное со знакомым. Вспыхнула ссора. В итоге мужчина толкнул ее, отобрал мобильный телефон и ушел. Пострадавшая назвала адрес, где мог находиться злоумышленник.
Там правоохранители и задержали подозреваемого и изъяли у него украденный гаджет. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU