Нетрезвый пензенец присвоил телефон знакомой

13 Апр 2020 2020-04-13T12:59:47+03:00

Но был почти сразу же задержан сотрудниками правоохранительных органов

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Экипаж Росгвардии, патрулирующий городские улицы, получил сообщение о том, что у местной жительницы украли мобильный телефон. Выехавшие на место сотрудники опросили пострадавшую.

Женщина рассказала, что распивала спиртное со знакомым. Вспыхнула ссора. В итоге мужчина толкнул ее, отобрал мобильный телефон и ушел. Пострадавшая назвала адрес, где мог находиться злоумышленник.

Там правоохранители и задержали подозреваемого и изъяли у него украденный гаджет. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU