2020-04-13T12:06:50+03:00
Происшествия

Кардинально решили вопрос доступа к яблоневым садам

В Пензенской области сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу шлагбаумов
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В полицию Лунинского района обратился с заявлением о краже представитель коммерческой организации. Он сообщил, что с открытого участка местности при въездах в яблоневые сады возле села Засурское неизвестные лица похитили две металлических шлагбаума со стойками.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 31-летнего жителя поселка Лунино и 60-летнего жителя села Засурское, привлекавшегося к уголовной ответственности. Они признались в содеянном. Похищенное изъято.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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