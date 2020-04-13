Кардинально решили вопрос доступа к яблоневым садам
В полицию Лунинского района обратился с заявлением о краже представитель коммерческой организации. Он сообщил, что с открытого участка местности при въездах в яблоневые сады возле села Засурское неизвестные лица похитили две металлических шлагбаума со стойками.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 31-летнего жителя поселка Лунино и 60-летнего жителя села Засурское, привлекавшегося к уголовной ответственности. Они признались в содеянном. Похищенное изъято.
По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU