За вчерашний день пензенские предприятия сшили 52 тысячи медицинских масок

13 Апр 2020 2020-04-13T13:55:04+03:00

В первую очередь, изготовленные средства защиты направляются в учреждения здравоохранения и предприятия, продолжающие работу

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Сегодня во время планерки в правительстве области министр промышленности региона Михаил Торгашин рассказал подробнее о ситуации с масками:

- В настоящее время в Пензенской области их шьют на 15 предприятиях. С момента старта производства было изготовлено 250 тысяч штук.

Также Михаил Торгашин отметил, что сегодня в регион придет 100 тысяч одноразовых масок. В ближайшее время ожидается поставка еще 200 тысяч. Все они скоро появятся в пензенских аптеках.

КСТАТИ

Местные предприятия, производящие защитные маски, появились на сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в разделе «Это наши герои».

- Мы говорим «спасибо» всем тем, кто шьет маски в своих регионах: швейным предприятиям, индивидуальным предпринимателям, ателье и даже предприятиям народных художественных промыслов, - всем, кто не ушел на «длинные выходные», а продолжает трудиться, не покладая своих золотых, трудолюбивых рук, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU