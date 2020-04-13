2020-04-13T09:46:33+03:00
Экономика

Антикризисные меры поддержки бизнеса Пензенской области

Во вторник, 14 апреля, с 11.00 до 12.30, для предпринимателей будет проведен онлайн-брифинг
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На федеральном уровне принят комплекс мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, которые наиболее пострадали от последствий распространения коронавируса. Это меры финансовой и имущественной поддержки, налоговые льготы, снижения и отсрочки обязательных платежей для компаний малого и среднего бизнеса,

По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в регионе разработаны и реализуются дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивости экономики Пензенской области.

В ходе совместного брифинга во вторник, 14 апреля, заместитель председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов, представители министерств, Федеральной налоговой службы, банков и институтов развития подробно разъяснят меры антикризисной помощи бизнесу, условия и порядок получения государственной поддержки.

В частности, предпринимателей проконсультируют по актуальным антикризисным мерам в части финансовой и имущественной поддержки бизнеса, порядку применения налоговых льгот и отсрочек, получения беспроцентных кредитов, льготных займов, отсрочек по кредитным платежам для малого и среднего бизнеса в коммерческих банках.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, предприниматели-участники брифинга также смогут задать вопросы и получить на них ответ во время эфира.

Трансляция будет вестись на Youtube-канале Пензенской области https://www.youtube.com/user/PenzaSMI/feeda.

Задать предварительные вопросы, а также узнать об актуальных мерах поддержки бизнеса можно по телефону «горячей линии» для предпринимателей Центра «Мой бизнес» (8-800-555-1958).

ИСТОЧНИК KP.RU

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