2020-04-13T08:57:07+03:00
Общество

В Пензенской области устраняют последствия обильного снегопада

В Пензе на ликвидацию последствий сильного снегопада, порывистого ветра 12 и 13 апреля мобилизованы МЧС, сотрудники «Пензаэнерго» городские предприятия ЖКХ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Продолжается очистка и обработка проезжей части и тротуаров, убираются поваленные деревья.

Сотрудники МЧС устраняли последствия снегопада на проспекте Победы, на улицах Дзержинского, Бакунина, Толстого, Ладожской, в микрорайонах Ахуны и Терновка.В работах были задействованы более 100 человек.

Электроснабжение потребителей в районах области восстанавливал персонал «Пензаэнерго». Из-за снегопада было ограничено электроснабжение потребителей в нескольких населенных пунктах Пензенского, Бессоновского, Лунинского, Малосердобинского и Каменского районов. Часть потребителей была запитана по резервным схемам. Устранением повреждений занимались 170 сотрудников в составе 23 аварийно-восстановительных бригад.

По данным ГУ МЧС Пензенской области, в понедельник, 13 апреля, в регионе прогнозируется жёлтый уровень опасности, ночью местами ожидается усиление ветра до 15-18 м/с при порывах.

Будьте осторожны! Оставайтесь дома!

ИСТОЧНИК KP.RU

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