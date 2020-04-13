В Пензенской области устраняют последствия обильного снегопада
Продолжается очистка и обработка проезжей части и тротуаров, убираются поваленные деревья.
Сотрудники МЧС устраняли последствия снегопада на проспекте Победы, на улицах Дзержинского, Бакунина, Толстого, Ладожской, в микрорайонах Ахуны и Терновка.В работах были задействованы более 100 человек.
Электроснабжение потребителей в районах области восстанавливал персонал «Пензаэнерго». Из-за снегопада было ограничено электроснабжение потребителей в нескольких населенных пунктах Пензенского, Бессоновского, Лунинского, Малосердобинского и Каменского районов. Часть потребителей была запитана по резервным схемам. Устранением повреждений занимались 170 сотрудников в составе 23 аварийно-восстановительных бригад.
По данным ГУ МЧС Пензенской области, в понедельник, 13 апреля, в регионе прогнозируется жёлтый уровень опасности, ночью местами ожидается усиление ветра до 15-18 м/с при порывах.
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ИСТОЧНИК KP.RU