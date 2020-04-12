Пензенские библиотеки запустили акцию «Добрые сказки по телефону»
Пензенские библиотеки запустили акцию для маленьких любителей чтения. Сотрудники учреждений готовы для детей и их родителей читать сказки по телефону. Библиотекари подберут произведение с учетом возраста малыша и его предпочтений, а при желании могут рассказать родителям о новинках детской литературы и порекомендовать к прочтению актуальные издания.
Звонки принимаются по телефонам: 8-937-413-90-64, 8-927-389-19-61, 8-963-101-57-39, 8-965-311-79-40, 8-986-940-75-58, 8-937-913-79-72, 8-905-366-06-60.
Служба «Добрых сказок по телефону» будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.
ИСТОЧНИК KP.RU