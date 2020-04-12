2020-04-12T16:17:11+03:00
Общество

Пензенские библиотеки запустили акцию «Добрые сказки по телефону»

Служба работает ежедневно
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Пензенские библиотеки запустили акцию для маленьких любителей чтения. Сотрудники учреждений готовы для детей и их родителей читать сказки по телефону. Библиотекари подберут произведение с учетом возраста малыша и его предпочтений, а при желании могут рассказать родителям о новинках детской литературы и порекомендовать к прочтению актуальные издания.

Звонки принимаются по телефонам: 8-937-413-90-64, 8-927-389-19-61, 8-963-101-57-39, 8-965-311-79-40, 8-986-940-75-58, 8-937-913-79-72, 8-905-366-06-60.

Служба «Добрых сказок по телефону» будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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