Коронавирус в Мордовии: диагноз подтвердился еще у 23 человек
В Мордовии выявлено еще 23 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, количество пациентов с начала пандемии в регионе составило 42 человека. Четверо граждан уже были выписаны.
- Значительное число новых заболевших поступило из студенческого общежития МГУ имени Н. П. Огарева, - отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора.- Сейчас в здании приняты все меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции: вход в здание охраняется Росгвардией, все контактировавшие с заболевшими лица изолированы, регулярно проводятся уборка и дезинфекция.
Карантинные мероприятия вводятся до конца апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU