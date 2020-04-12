2020-04-12T15:59:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии: диагноз подтвердился еще у 23 человек

Случай массового заражения выявлен в общежитии МГУ имени Н. П. Огарева
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Мордовии выявлено еще 23 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, количество пациентов с начала пандемии в регионе составило 42 человека. Четверо граждан уже были выписаны.

- Значительное число новых заболевших поступило из студенческого общежития МГУ имени Н. П. Огарева, - отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора.- Сейчас в здании приняты все меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции: вход в здание охраняется Росгвардией, все контактировавшие с заболевшими лица изолированы, регулярно проводятся уборка и дезинфекция.

Карантинные мероприятия вводятся до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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