В Саранске неизвестные оплатили лекарства фальшивой купюрой
В Саранске проводится проверка по факту обнаружения денежной купюры. 8 апреля в дежурную часть поступило сообщение от сотрудницы одного из банков. Она пояснила, что выявила поддельную пятитысячную купюру при пересчете выручки. Фальшивка поступила из круглосуточной аптеки, находящейся в центре города.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в организации нет аппарата для определения подлинности банкнот. Поступившие средства фармацевты проверяют визуально. Полицейские неоднократно проводили для работников аптеки инструктажи, но рекомендации при обращении с наличными учтены не были.
Сотрудники органов внутренних дел проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU