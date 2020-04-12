В Саранске неизвестные оплатили лекарства фальшивой купюрой

12 Апр 2020 2020-04-12T15:43:20+03:00

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В Саранске проводится проверка по факту обнаружения денежной купюры. 8 апреля в дежурную часть поступило сообщение от сотрудницы одного из банков. Она пояснила, что выявила поддельную пятитысячную купюру при пересчете выручки. Фальшивка поступила из круглосуточной аптеки, находящейся в центре города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в организации нет аппарата для определения подлинности банкнот. Поступившие средства фармацевты проверяют визуально. Полицейские неоднократно проводили для работников аптеки инструктажи, но рекомендации при обращении с наличными учтены не были.

Сотрудники органов внутренних дел проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU