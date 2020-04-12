Пензенские пожарные вывели из задымленной квартиры троих человек

12 Апр 2020 2020-04-12T15:21:54+03:00

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Вчера после десяти вечера в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Минской в Пензе. Прибывшие на место подразделения эвакуировали из задымленной квартире жильцов: мужчину 1977 года рождения, женщина 1988 года рождения и мальчика 2020 года рождения.

Очаг возгорания удалось выявить быстро: вспыхнули постельные принадлежности. На тушение пожара привлекались три единицы техники и 11 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU