Пензенские пожарные вывели из задымленной квартиры троих человек
Среди спасенных - ребенок 2010 года рождения
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Вчера после десяти вечера в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Минской в Пензе. Прибывшие на место подразделения эвакуировали из задымленной квартире жильцов: мужчину 1977 года рождения, женщина 1988 года рождения и мальчика 2020 года рождения.
Очаг возгорания удалось выявить быстро: вспыхнули постельные принадлежности. На тушение пожара привлекались три единицы техники и 11 сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU