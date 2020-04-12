В Пензе коммунальные службы устраняют последствия непогоды
Минувшей ночью, а также днем в воскресенье, 12 апреля, городские предприятия мобилизованы на уборку снега
Фото: Пресс-служба Администрации Пензы
Изменить размер текста:
В настоящее время на дорогах Пензы работают более 30 единиц спецтехники МУП «Пензадормост», проводится очистка и обработка проезжей части и тротуаров.
Специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» освобождают дороги и пешеходные пути от поваленных деревьев. Кроме того, 30 сотрудников и 6 единиц спецтехники занимаются очисткой закрепленных территорий. В первую очередь работы ведутся на подъездах к учреждениям здравоохранения.
Продолжают работы по благоустройству подведомственных территорий управляющие компании и ТСЖ.
Пешеход пробирается по тротуару.
ИСТОЧНИК KP.RU