2020-04-12T13:30:31+03:00
Недвижимость

В Пензе коммунальные службы устраняют последствия непогоды

Минувшей ночью, а также днем в воскресенье, 12 апреля, городские предприятия мобилизованы на уборку снега
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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В настоящее время на дорогах Пензы работают более 30 единиц спецтехники МУП «Пензадормост», проводится очистка и обработка проезжей части и тротуаров.

Специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» освобождают дороги и пешеходные пути от поваленных деревьев. Кроме того, 30 сотрудников и 6 единиц спецтехники занимаются очисткой закрепленных территорий. В первую очередь работы ведутся на подъездах к учреждениям здравоохранения.

Продолжают работы по благоустройству подведомственных территорий управляющие компании и ТСЖ.

Пешеход пробирается по тротуару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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