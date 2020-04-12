В Пензе коммунальные службы устраняют последствия непогоды

12 Апр 2020 2020-04-12T13:30:31+03:00

Минувшей ночью, а также днем в воскресенье, 12 апреля, городские предприятия мобилизованы на уборку снега

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В настоящее время на дорогах Пензы работают более 30 единиц спецтехники МУП «Пензадормост», проводится очистка и обработка проезжей части и тротуаров.

Специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» освобождают дороги и пешеходные пути от поваленных деревьев. Кроме того, 30 сотрудников и 6 единиц спецтехники занимаются очисткой закрепленных территорий. В первую очередь работы ведутся на подъездах к учреждениям здравоохранения.

Продолжают работы по благоустройству подведомственных территорий управляющие компании и ТСЖ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/772608" frameborder="0"></iframe> Пешеход пробирается по тротуару.

ИСТОЧНИК KP.RU