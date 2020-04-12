2020-04-12T09:26:08+03:00
Общество

Митрополит Серафим: «Прошу вас проявить христианскую любовь ко всем ближним»

В преддверии Страстной недели митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим обратился к верующим с призывом оставаться в эти дни дома
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

«Прошу вас совершать свои келейные молитвы дома. Понимаю, что это, наверное, будет очень сложно, но мы должны не просто беречь себя, но и проявить христианскую любовь ко всем ближним. Каждое наше общение может стать моментом передачи заразы, которая сейчас свирепствует. Сейчас я особенно обращаюсь к людям старшего поколения. Дорогие братья и сестры, проявите в эти дни терпение и христианскую любовь. Никуда не ходите и возносите свои посильные молитвы из дома», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Федеральные телеканалы будут транслировать пасхальные богослужения в главных православных храмах страны, поэтому можно будет вознести молитвы находясь в своих жилищах. Это не будет грехом, а, напротив, заботой о людях.

В условиях сохраняющегося режима самоизоляции лучше побыть дома и не посещать ни церкви, ни кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Митрополит Серафим: «Прошу вас проявить христианскую любовь ко всем ближним»
На корма для животных из Пензенского зоопарка пожертвовали более 450 тысяч рублей
Противодействовали коррупции не в полной мере
В гости к пензенским детям приходят Гарри Поттер, Коралина и Эмиль из Лённеберги
Банковская сейф-карта оказалась карманом мошенника
МЧС предупредило пензенцев о сильном ветре
Прихожан Пензенской области призывают к домашней молитве
Полицейские разыскали угнанный мотоцикл и вернули владельцу
Важны меры предосторожности и во время Пасхальных торжеств
Число заболевших коронавирусом в Мордовии увеличилось до 19
Поджигатель объяснил, что ему нравится наблюдать за огнём
В Пензенской области повысилась активность клещей
Для студентов ПГУ, выехавших на время пандемии из общежитий, временно отменят плату за проживание и коммуналку
С начала апреля предприятия Пензенской области сшили около 250 тысяч масок
Волшебные лампы «ОБРИОН-РЭТ»
Лучшим юным журналистом Пензенской области стала Александра Покидышева из школы № 12
Пензенцы смогут задать вопросы семейному терапевту
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Пасхальные службы в Саранске в период коронавируса: жителей просят остаться дома
Как обезопасить детей на период самоизоляции
Мужчина уговорил сожительницу взять вину на себя
ООО «ТНС энерго Пенза» информирует бизнес-клиентов о переходе на дистанционную форму взаимодействия
Пензенцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Около 18 тысяч школьников Пензенской области получат сухие пайки
Завтра в Мордовии ожидается сильный ветер
Страсть к негласному подсматриванию привела на скамью подсудимых
Проснувшись в кафе, полуголый пьяный мужчина ударил полицейского
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам