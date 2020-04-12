Митрополит Серафим: «Прошу вас проявить христианскую любовь ко всем ближним»

12 Апр 2020 2020-04-12T09:26:08+03:00

В преддверии Страстной недели митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим обратился к верующим с призывом оставаться в эти дни дома

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«Прошу вас совершать свои келейные молитвы дома. Понимаю, что это, наверное, будет очень сложно, но мы должны не просто беречь себя, но и проявить христианскую любовь ко всем ближним. Каждое наше общение может стать моментом передачи заразы, которая сейчас свирепствует. Сейчас я особенно обращаюсь к людям старшего поколения. Дорогие братья и сестры, проявите в эти дни терпение и христианскую любовь. Никуда не ходите и возносите свои посильные молитвы из дома», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Федеральные телеканалы будут транслировать пасхальные богослужения в главных православных храмах страны, поэтому можно будет вознести молитвы находясь в своих жилищах. Это не будет грехом, а, напротив, заботой о людях.

В условиях сохраняющегося режима самоизоляции лучше побыть дома и не посещать ни церкви, ни кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU