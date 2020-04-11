2020-04-11T15:47:12+03:00
Дом. Семья

На корма для животных из Пензенского зоопарка пожертвовали более 450 тысяч рублей

Отчет, на что конкретно были потрачены эти средства, опубликован в официальной группе учреждения в социальной сети «Вконтакте»
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Пензенского зоопаркаФОТО: Пресс-служба Пензенского зоопарка
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Ранее мы уже писали о том, что после вынужденного закрытия, зоопарк лишился основного источника дохода денег, которые шли на закупку провианта для питомцев. Сотрудники учреждения попросили помочь горожан и пожертвовать любую сумму на эти нужды.

Уже в первые сутки после публикации этой информации, на счет учреждения пришло более 200 тысяч рублей.

- Хотелось пояснить: наши животные не голодают и никогда не голодали, - отметили представители учреждения. - Город выделяет нам средства на корма, и эта сумма покрывает 40 % расходов. 60 % зоопарк зарабатывает самостоятельно. По очевидным причинам мы не можем сейчас обеспечить свою долю расходов, поэтому обратились за помощью, и были очень приятно удивлены. Как показали только эти два дня, люди любят зоопарк и готовы помочь кто чем может.

На вчерашний день сумма пожертвований составила 450 762 рубля. Отчет об использовании этих средств опубликован в официальной группе учреждения в социальной сети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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На корма для животных из Пензенского зоопарка пожертвовали более 450 тысяч рублей
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