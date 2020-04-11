Противодействовали коррупции не в полной мере

11 Апр 2020 2020-04-11T15:32:02+03:00

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Установлено, что администрацией Большеберезниковского района не в полной мере были соблюдены требования указанного федерального законодательства. В утвержденный администрацией перечень не была включена часть должностей для обязательного декларирования занимающими их лицами своих доходов, имущества, а также имущества супруги и несовершеннолетних детей.

Не было в перечне должностей: заместителя начальника управления финансов - начальника отдела свода бюджета, предварительного и текущего контроля; начальника отдела анализа и планирования государственных доходов; начальника отдела бюджетного учета и отчетности; заместителя начальника управления по работе с населением.

В то время как сотрудники, занимающие эти должности, непосредственно связаны с исполнением организационно-распорядительных функций, контрольных мероприятий и формированием бюджета.

По представлению прокуратуры района в указанный Перечень внесены соответствующие изменения, и нарушения федерального законодательства устранены, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU