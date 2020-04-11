2020-04-11T15:26:31+03:00
Звезды

В гости к пензенским детям приходят Гарри Поттер, Коралина и Эмиль из Лённеберги

Пока областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова находится на карантине, ее сотрудники каждый день в прямом эфире читают книги для юных жителей региона
Анна ЧЕРНАЯ
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Согласно постановлению губернатора Пензенской области, в регионе запрещено проведение массовых мероприятий. Чтобы немного родителям, библиотека имени Лермонтова для детей запустила проект «Сказка на дом». В его рамках сотрудники учреждения каждый день в прямом эфире читают самые интересные книги для подрастающего поколения: как и классику, так и более современных авторов.

Из уже прозвучавшего в эфире слушатели особенно оценили «Коралину» Нила Геймана, «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, «Приключения Эмиля из Леннеберги» Астрид Линдгрен и другие замечательные произведения.

Посмотреть прямой эфир или записи предыдущих, а также заказать книгу для чтения можно в официальном сообществе учреждения в социальной сети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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