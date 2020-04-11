Банковская сейф-карта оказалась карманом мошенника

11 Апр 2020 2020-04-11T14:41:42+03:00

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В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве 26-летняя гражданка. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником службы безопасности банка, сказал, что по счету собеседницы происходят подозрительные операции и для их предотвращения необходимо перечислить деньги на специальную банковскую сейф-карту.

Следуя инструкциям незнакомца, заявительница перевела на счёт банковской карты 159 тысяч рублей. По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области напоминает: позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники! Настоящие сотрудники банка никогда не станут звонить и спрашивать у вас секретные данные вашей карты – номера, коды и пароли, а также просить перевести деньги на другие счета! Если от вас требуют такую информацию, необходимо сразу же прекратить разговор.

ИСТОЧНИК KP.RU