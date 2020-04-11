2020-04-11T13:54:06+03:00
Общество

Прихожан Пензенской области призывают к домашней молитве

До снятия ограничений, введенных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции
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Обращение к прихожанам.

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По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прихожан призывают к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Призыв касается, в том числе, и Страстной седмицы, и праздника Пасхи, отмечает пресс-служба Пензенской епархии.

Учитывая, что в Вербное воскресенье 12 апреля у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, миряне могут освятить ваии (вербы) дома.

Сделать это можно следующим образом: пропеть (прочитать) тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим - «О бщее воскресе ние / пре жде Твоея Стра сти уверя я, / из ме ртвых воздви гл еси Ла заря, Христе Бо же. / Те мже и мы, я ко о троцы побе ды зна мения нося ще, / Тебе победи телю сме рти вопие м: / оса нна в вы шних, / благослове н Гряды й во и мя Госпо дне», затем трижды окропить вербы святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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