Полицейские разыскали угнанный мотоцикл и вернули владельцу

11 Апр 2020 2020-04-11T09:32:14+03:00

В полицию Колышлейского района Пензенской области обратился с заявлением об угоне 37-летний мужчина

Изменить размер текста: A A

В поселке Горелый неизвестные лица совершили угон мотоцикла «ИЖ Юпитер-5», находившегося возле дома. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели подворный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 28-летнего жителя поселка Лесной, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Мотоцикл изъят.

По факту угона проводится проверка. Санкция части 1 статьи 166 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Полиция Пензенской области напоминает: защитите ваш автомобиль, мотоцикл или другое средство передвижения от противоправных посягательств! Установите на транспортное средство охранную сигнализацию, используйте другие защитные приспособления.

ИСТОЧНИК KP.RU