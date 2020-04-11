2020-04-11T09:32:14+03:00
Происшествия

Полицейские разыскали угнанный мотоцикл и вернули владельцу

В полицию Колышлейского района Пензенской области обратился с заявлением об угоне 37-летний мужчина
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

В поселке Горелый неизвестные лица совершили угон мотоцикла «ИЖ Юпитер-5», находившегося возле дома. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели подворный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 28-летнего жителя поселка Лесной, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Мотоцикл изъят.

По факту угона проводится проверка. Санкция части 1 статьи 166 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Полиция Пензенской области напоминает: защитите ваш автомобиль, мотоцикл или другое средство передвижения от противоправных посягательств! Установите на транспортное средство охранную сигнализацию, используйте другие защитные приспособления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупредило пензенцев о сильном ветре
Прихожан Пензенской области призывают к домашней молитве
Полицейские разыскали угнанный мотоцикл и вернули владельцу
Важны меры предосторожности и во время Пасхальных торжеств
Число заболевших коронавирусом в Мордовии увеличилось до 19
Поджигатель объяснил, что ему нравится наблюдать за огнём
В Пензенской области повысилась активность клещей
Для студентов ПГУ, выехавших на время пандемии из общежитий, временно отменят плату за проживание и коммуналку
С начала апреля предприятия Пензенской области сшили около 250 тысяч масок
Волшебные лампы «ОБРИОН-РЭТ»
Лучшим юным журналистом Пензенской области стала Александра Покидышева из школы № 12
Пензенцы смогут задать вопросы семейному терапевту
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Пасхальные службы в Саранске в период коронавируса: жителей просят остаться дома
Как обезопасить детей на период самоизоляции
Мужчина уговорил сожительницу взять вину на себя
ООО «ТНС энерго Пенза» информирует бизнес-клиентов о переходе на дистанционную форму взаимодействия
Пензенцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Около 18 тысяч школьников Пензенской области получат сухие пайки
Завтра в Мордовии ожидается сильный ветер
Страсть к негласному подсматриванию привела на скамью подсудимых
Проснувшись в кафе, полуголый пьяный мужчина ударил полицейского
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам