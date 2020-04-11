2020-04-11T09:10:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Важны меры предосторожности и во время Пасхальных торжеств

В пятницу, 10 апреля, Владимир Волков провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории Мордовии
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Главы Республики МордовияФото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
Изменить размер текста:

С понедельника в Мордовии возобновили работу десятки предприятий. Анализ прошедшей недели показал - есть те, кто категорически не выполняет правила эпидемической безопасности. Есть и положительные примеры.

«Вчера я посмотрел, как наши агропромышленные компании работают в нынешних условиях, - отметил Глава республики Владимир Волков. - Во-первых, они полностью обеспечили своих сотрудников и членов их семей всеми средствами защиты - маски, перчатки, дезинфицирующие жидкости. Причем, есть запас этого на три месяца! Во-вторых, ещё до введения карантинных запретов у зарубежных партнеров были закуплены все необходимые комплектующие, сырье, всё, что нужно для полноценной работы на срок от трех до шести месяцев. Кто мешал нашим предприятиям промышленности, строительства, торговли подготовиться соответствующим образом?»

В адрес тех, кто не соблюдает действующие противоэпидемические правила, Глава Мордовии высказался предельно жестко. «С понедельника мы будем закрывать предприятия, работающие в любых сферах деятельности, если они будут замечены в нарушении санитарно-эпидемических правил!», отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

Обсуждая организацию предстоящих Пасхальных торжеств, в том числе посещение верующими в эти дни кладбищ, все присутствующие, в их числе митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, были единодушны - важны меры предосторожности и во время Пасхальных торжеств.

В этой связи принято решение ограничить посещение кладбищ гражданами, соответствующие изменения уже внесены в Указ Главы республики.

Что касается праздничных богослужений в храмах республики, то верующих очень просят остаться дома и молиться в кругу своей семьи. Тем более что «прямые трансляции» с праздничных служб в Кафедральном соборе будут организованы на местных каналах телевидения и в сети Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупредило пензенцев о сильном ветре
Прихожан Пензенской области призывают к домашней молитве
Полицейские разыскали угнанный мотоцикл и вернули владельцу
Важны меры предосторожности и во время Пасхальных торжеств
Число заболевших коронавирусом в Мордовии увеличилось до 19
Поджигатель объяснил, что ему нравится наблюдать за огнём
В Пензенской области повысилась активность клещей
Для студентов ПГУ, выехавших на время пандемии из общежитий, временно отменят плату за проживание и коммуналку
С начала апреля предприятия Пензенской области сшили около 250 тысяч масок
Волшебные лампы «ОБРИОН-РЭТ»
Лучшим юным журналистом Пензенской области стала Александра Покидышева из школы № 12
Пензенцы смогут задать вопросы семейному терапевту
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Пасхальные службы в Саранске в период коронавируса: жителей просят остаться дома
Как обезопасить детей на период самоизоляции
Мужчина уговорил сожительницу взять вину на себя
ООО «ТНС энерго Пенза» информирует бизнес-клиентов о переходе на дистанционную форму взаимодействия
Пензенцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Около 18 тысяч школьников Пензенской области получат сухие пайки
Завтра в Мордовии ожидается сильный ветер
Страсть к негласному подсматриванию привела на скамью подсудимых
Проснувшись в кафе, полуголый пьяный мужчина ударил полицейского
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам