11 Апр 2020 2020-04-11T09:10:12+03:00

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С понедельника в Мордовии возобновили работу десятки предприятий. Анализ прошедшей недели показал - есть те, кто категорически не выполняет правила эпидемической безопасности. Есть и положительные примеры.

«Вчера я посмотрел, как наши агропромышленные компании работают в нынешних условиях, - отметил Глава республики Владимир Волков. - Во-первых, они полностью обеспечили своих сотрудников и членов их семей всеми средствами защиты - маски, перчатки, дезинфицирующие жидкости. Причем, есть запас этого на три месяца! Во-вторых, ещё до введения карантинных запретов у зарубежных партнеров были закуплены все необходимые комплектующие, сырье, всё, что нужно для полноценной работы на срок от трех до шести месяцев. Кто мешал нашим предприятиям промышленности, строительства, торговли подготовиться соответствующим образом?»

В адрес тех, кто не соблюдает действующие противоэпидемические правила, Глава Мордовии высказался предельно жестко. «С понедельника мы будем закрывать предприятия, работающие в любых сферах деятельности, если они будут замечены в нарушении санитарно-эпидемических правил!», отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

Обсуждая организацию предстоящих Пасхальных торжеств, в том числе посещение верующими в эти дни кладбищ, все присутствующие, в их числе митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, были единодушны - важны меры предосторожности и во время Пасхальных торжеств.

В этой связи принято решение ограничить посещение кладбищ гражданами, соответствующие изменения уже внесены в Указ Главы республики.

Что касается праздничных богослужений в храмах республики, то верующих очень просят остаться дома и молиться в кругу своей семьи. Тем более что «прямые трансляции» с праздничных служб в Кафедральном соборе будут организованы на местных каналах телевидения и в сети Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU