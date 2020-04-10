2020-04-10T17:40:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Мордовии увеличилось до 19

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня в Мордовии диагноз «коронавирус» подтвердился еще у двоих жителей. Всего же в республике выявлено 19 подтвержденных случаев заболевания инфекцией. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.

- 101 пациент находится на лечении и обследовании в стационарных условиях. 789 человек получают наблюдение и лечение в амбулаторных условиях, - сообщил Сергей Саушев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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