Поджигатель объяснил, что ему нравится наблюдать за огнём

10 Апр 2020 2020-04-10T16:25:31+03:00

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В ноябре 2019 года в полицию Бековского района поступило сообщение о возгорании двух нежилых домов в посёлке Беково. На место выехала следственно-оперативная группа. Незадолго до рассвета загорелся старый деревянный дом на улице Революции. Пожарных вызвала проживающая по соседству женщина. Пока спасатели тушили пожар, в ста метрах от первого загорелся второй дом.

По характеру развития событий полицейские предположили, что причиной обоих пожаров стал поджог. Это подтвердили и выводы пожарно-технической экспертизы.

Через три недели после первого инцидента возгорание произошло еще в одном старом нежилом доме. Неподалеку от строения полицейские заметили на свежем снегу отпечатки следов обуви неизвестного, которые привели к одному из домов в частном секторе.

Полицейские провели беседу с его жильцами и обратили внимание на то, что след обуви одного из них - 20-летнего гражданина - совпадает с теми, которые оставил предполагаемый поджигатель.

Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что все преступления совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В первом случае молодой человек возвращался из кафе, где отдыхал в компании знакомых, увидел нежилой дом и поджёг торчавшую в окне бумагу. Заметив второй брошенный дом, он решил повторить опыт, зашёл внутрь, поджёг занавеску.

Так же поступил и в третьем случае. Свои действия объяснил тем, что ему нравится наблюдать за огнём. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, ущерб, причинённый действиями поджигателя, оценивается более чем в 1 млн. 800 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU