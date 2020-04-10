10 Апр 2020 2020-04-10T16:17:10+03:00

За последний месяц в медицинские учреждения области обратилось 32 пострадавших от их нападения

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В Пензенской области повысилась активность клещей. В связи с ранней весной первые нападения этих членистоногих были зафиксированы еще в середине марта.

За прошедшие недели в больницы региона обратились 32 жителя, из них 11 – дети и подростки до 14 лет. Всем им была оказана медицинская помощь. Исследование снятых клещей помогло выявить в двух из них возбудителей боррелиоза.

Профилактические мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU