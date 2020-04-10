Для студентов ПГУ, выехавших на время пандемии из общежитий, временно отменяет плату за проживание и коммуналку
На время действия дистанционного режима обучения, введенного в ПГУ, многие студенты, проживающие в общежитиях, приняли решение временно отправиться домой и продолжить занятия там.
В связи с этим ректор университета Александр Гуляков принял решение о приостановке взимания платы за наем и платы за коммунальные услуги с обучающихся, покинувших общежития. В случае, если обучающийся уже внес указанную плату, оплаченный период проживания будет перенесен на последующий срок.
Меры социальной поддержки коснулись и студентов, проживающих в настоящий момент в общежитии. Для них размер платы за наем и платы за коммунальные услуги будет снижен на 50 %.
ИСТОЧНИК KP.RU