С начала апреля предприятия Пензенской области сшили около 250 тысяч масок

10 Апр 2020 2020-04-10T14:16:15+03:00

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В основном, сшитые ими маски направляются в те организации, которые продолжают работать: учреждения здравоохранения, предприятия, силовые структуры.

С 1 апреля было изготовлено порядка 250 тысяч изделий индивидуальной защиты. Напомним, предприятий по пошиву масок в нашем регионе уже более 10, еще четыре налаживают производство.

ИСТОЧНИК KP.RU