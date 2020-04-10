С начала апреля предприятия Пензенской области сшили около 250 тысяч масок
Изготовлением средств защиты занимаются уже свыше 10 компаний
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В основном, сшитые ими маски направляются в те организации, которые продолжают работать: учреждения здравоохранения, предприятия, силовые структуры.
С 1 апреля было изготовлено порядка 250 тысяч изделий индивидуальной защиты. Напомним, предприятий по пошиву масок в нашем регионе уже более 10, еще четыре налаживают производство.
ИСТОЧНИК KP.RU