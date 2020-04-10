Волшебные лампы «ОБРИОН-РЭТ»

10 Апр 2020 2020-04-10T13:44:40+03:00

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Завод имени Петровского в Нижегородской области 9 апреля приступил к сборке бактерицидных рециркуляторов - приборов, которые обеззараживают воздух. Они применяются практически во всех социальных учреждениях, поэтому предприятие планирует выпускать около 3 тысяч приборов в сутки.

Производители ведут переговоры с Главой Мордовии Владимиром Волковым по поводу дополнительных поставок бактерицидных ламп, необходимых для сборки рециркуляторов. Эти лампы производятся в Мордовии.

Напомним, что научно-исследовательский институт источников света имени Лодыгина в Саранске совместно с малым инновационным предприятием МГУ имени Огарева «Радиоэлектронная техника» сегодня выпускает закрытый облучатель (рециркулятор) «ОБРИОН–РЭТ».

Глава Мордовии Владимир Волков отметил: «Подобное сотрудничество между регионами станет хорошим примером в условиях борьбы с COVID-19, залогом укрепления наших добрососедских отношений и взаимовыгодных связей».

ИСТОЧНИК KP.RU