Лучшим юным журналистом Пензенской области стала Александра Покидышева из школы № 12
В этом году, впервые за его 15-летнюю историю, конкурс прошел в режиме «онлайн». За победу, как и всегда, боролись 18 учеников 9-11 классов из Пензы, Кузнецка, Мокшана и Заречного. Все они выполняли различные задания, которые помогали оценить уровень их знаний и навыков в журналистике.
В результате победителем конкурса стала юнкор газеты «Дюжина» школы №12 Александра Покидышева, на втором месте журналист газеты «Четвертое измерение» (г. Заречный) Вадим Варнавкин, на третьем - Алина Елпатова, которая занимается в школе юных журналистов на кафедре «Журналистика» ПГУ.
Редакция поздравляет ребят с заслуженной победой и желает им успехов в покорении профессиональных высот.
ИСТОЧНИК KP.RU