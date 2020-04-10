Лучшим юным журналистом Пензенской области стала Александра Покидышева из школы № 12

10 Апр 2020 2020-04-10T12:50:05+03:00

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В этом году, впервые за его 15-летнюю историю, конкурс прошел в режиме «онлайн». За победу, как и всегда, боролись 18 учеников 9-11 классов из Пензы, Кузнецка, Мокшана и Заречного. Все они выполняли различные задания, которые помогали оценить уровень их знаний и навыков в журналистике.

В результате победителем конкурса стала юнкор газеты «Дюжина» школы №12 Александра Покидышева, на втором месте журналист газеты «Четвертое измерение» (г. Заречный) Вадим Варнавкин, на третьем - Алина Елпатова, которая занимается в школе юных журналистов на кафедре «Журналистика» ПГУ.

Редакция поздравляет ребят с заслуженной победой и желает им успехов в покорении профессиональных высот.

ИСТОЧНИК KP.RU