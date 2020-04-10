2020-04-10T11:24:51+03:00
Общество

Пензенцы смогут задать вопросы семейному терапевту

Мероприятие пройдет в режиме «онлайн»
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Пензенский «Клуб счастливых мам» приглашает всех желающих на открытую встречу с психологом, системным семейным терапевтом Дарьей Мельниковой.

Трансляция будет организована на площадке тематического сообщества в социальной сети «Вконтакте». Основной темой для общения станут вопросы сохранения психологического здоровья в условиях самоизоляции. Как отмечает эксперт, в рамках вынужденных ограничений максимально важно сохранить бодрость духа и ясность сознания.

Каждый желающий сможет задать вопросы. Трансляция пройдет 11 апреля. Начало в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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