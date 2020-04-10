Пензенцы смогут задать вопросы семейному терапевту
Мероприятие пройдет в режиме «онлайн»
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Пензенский «Клуб счастливых мам» приглашает всех желающих на открытую встречу с психологом, системным семейным терапевтом Дарьей Мельниковой.
Трансляция будет организована на площадке тематического сообщества в социальной сети «Вконтакте». Основной темой для общения станут вопросы сохранения психологического здоровья в условиях самоизоляции. Как отмечает эксперт, в рамках вынужденных ограничений максимально важно сохранить бодрость духа и ясность сознания.
Каждый желающий сможет задать вопросы. Трансляция пройдет 11 апреля. Начало в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU