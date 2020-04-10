2020-04-10T11:12:04+03:00
Общество

Пасхальные службы в Саранске в период коронавируса: жителей просят остаться дома

Традиционные автобусы до кладбищ будут отменены
Анна ЧЕРНАЯ
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19 апреля православные христиане празднуют Пасху. В связи с введением на территории Мордовии режима повышенной готовности жителей просят в этом году отказаться от одной из традиций и не отпускать детей собирать яйца.

Глава Саранска Петр Тултаев призвал священнослужителей республики обратиться к своей пастве и попросить воздержаться от посещений храмов.

- Находиться в день Пасхи дома - это не грех. Давайте дома помолимся за себя, родных и близких, за город, республику и страну. При всех принимаемых в храмах профилактических мерах, скопление большого количества людей, с учетом сложной эпидемиологической ситуации, ни к чему хорошему привести не может, - отметил Петр Тултаев.

По решению оперативного штаба традиционные автобусы до городских кладбищ в этом году будут отменены. Также не будет организована доставка горожан в пасхальную ночь после торжественного богослужения в Кафедральном Соборе.

Глава городского округа Саранск акцентировал внимание руководителей муниципальных предприятий на том, что работы по уборке городских погостов должны вестись в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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