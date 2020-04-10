Пасхальные службы в Саранске в период коронавируса: жителей просят остаться дома
19 апреля православные христиане празднуют Пасху. В связи с введением на территории Мордовии режима повышенной готовности жителей просят в этом году отказаться от одной из традиций и не отпускать детей собирать яйца.
Глава Саранска Петр Тултаев призвал священнослужителей республики обратиться к своей пастве и попросить воздержаться от посещений храмов.
- Находиться в день Пасхи дома - это не грех. Давайте дома помолимся за себя, родных и близких, за город, республику и страну. При всех принимаемых в храмах профилактических мерах, скопление большого количества людей, с учетом сложной эпидемиологической ситуации, ни к чему хорошему привести не может, - отметил Петр Тултаев.
По решению оперативного штаба традиционные автобусы до городских кладбищ в этом году будут отменены. Также не будет организована доставка горожан в пасхальную ночь после торжественного богослужения в Кафедральном Соборе.
Глава городского округа Саранск акцентировал внимание руководителей муниципальных предприятий на том, что работы по уборке городских погостов должны вестись в прежнем режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU