2020-04-10T09:56:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Как обезопасить детей на период самоизоляции

Роспотребнадзор дает рекомендации родителям на период эпидемии коронавирусной инфекции
Поделиться:
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор дал родителям полезные советы о том, как обезопасить детей на период самоизоляции. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое невозможно, максимально ограничить контакты детей. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку

Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования.

К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские площадки дворов и парков.

Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании.

Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих.

Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.

После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).

Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как обезопасить детей на период самоизоляции
Мужчина уговорил сожительницу взять вину на себя
ООО «ТНС энерго Пенза» информирует бизнес-клиентов о переходе на дистанционную форму взаимодействия
Пензенцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Около 18 тысяч школьников Пензенской области получат сухие пайки
Завтра в Мордовии ожидается сильный ветер
Страсть к негласному подсматриванию привела на скамью подсудимых
Проснувшись в кафе, полуголый пьяный мужчина ударил полицейского
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам
В Мордовии зарегистрировано еще четыре случая заражения коронавирусом
От пристава еще никто не убегал
Отделения «Почты России» в Пензенской области продолжают работу
Благодаря волонтерам Пензы, тяжелобольная женщина продолжит лечение
В Мордовии в ДТП с двумя легковушками пострадали три человека
В Заречном в связи с коронавирусом введут дополнительные ограничения
Работа в Пензе в связи с коронавирусом: как изменился рынок труда за последние две недели
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
Жительница Пензы покупала металлоискатель
Пензенские полицейские задержали наркокурьеров
В военном комиссариате Пензенской области заработала «горячая линия» по вопросам призыва
В компании «СтанкоМашСтрой» дистанционный режим работы продлили до 12 апреля
На предложение таинственной незнакомки пензенец согласился, не задумываясь
Пензенский бизнес оказывает помощь
В Пензе таксист подозревается в краже денег из сумки пассажира
Пензенский зоопарк просит помощи у неравнодушных горожан
ООО «ТНС энерго Пенза» информирует о способах оплаты электроэнергии
Новых случаев заражения в Мордовии не выявлено
В Пензе проверят, как обрабатывается общественный транспорт
В Саранске на ходу у «Мерседеса» отсоединилось левое переднее колесо